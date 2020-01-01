Под Смоленском провели парад для одного ветерана

- В деревне Богородицкое Смоленской области прошел парад для одного ветерана. Его организовали сотрудники следственного управления следственного комитета по Смоленской области для участника битвы за Ленинград Михаила Семеновича Кугелева. Акция прошла 27 января – в день годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В ведомстве рассказали, что в параде приняли участие около 200 офицеров, курсантов военной академии, военнослужащих и юнармейцев. Участники торжественным маршем в сопровождении музыки военного оркестра отправились во двор, где проживает один из освободителей Ленинграда.Что тут сказать. Низкий поклон всем, кто организовал и принимал участие. От таких новостей хочется жить.Сергей Коляснико