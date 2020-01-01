Абсурдные новости. 28 января 2020 года

Добрый вечер, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой. «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», – передает слова Зеленского «Страна». Удивительный чудак… Нет, ну я как-то уже привык к бреду о том, что именно СССР виноват в начале Второй мировой, который напрочь противоречит историческим фактам, утверждающим, что границу Польши 1 сентября 1939 года перешли именно войска Германии. Но Холокост! Зеленский как еврей просто не может не знать, что официальной датой начала Холокоста принято считать 1 апреля 1933 года! Ну вот и при чем тут Советский Союз, если до 1939 года массовые гонения на евреев, сопровождающиеся их уничтожением, наблюдались исключительно на территории Германии? А с 1939 года Холокост, как система определенных «мероприятий», стал распространяться на те территории, которые переходили под контроль нацисткой Германии? Стыдно нести подобный бред будучи официальным лицом, президентом государства, граждане которого внесли существенный вклад в победу над фашизмом. Стыдно!Второе место. Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в его расследовании объектов является земельный участок в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе общей площадью 2,6 га, который Навальный оценил в 1,5 млрд руб. Часть участка площадью 0,55 га с расположенным на нем домом в 861 кв. м ранее указывалась в декларациях Мишустина – коттедж с теми же параметрами был записан на его несовершеннолетних детей в равных долях. А что, по мне так это показатель! Смог с доходом чиновника не только скопить солидный капитал, но и обеспечить своих родственников – значит и страну сможет привести к процветанию. А Навальному нужно не завидовать Мишустину, а более активно собирать в сети средства на революцию – а то годы идут, а похвастаться особо нечем, кроме постоянного отдыха за границей. А вообще этих либералов не поймешь – требовали отставки Медведева, убрали. Радовались, но не долго. Теперь, судя по всему, будут требовать отставки Мишустина, который еще не успел ничего сделать, да и ранее в поле зрения ФБК не попадал. Слушайте, а если бы Навального премьером назначили? С кем бы вы боролись тогда? Наверняка бы уже публиковали расследования о нецелевом расходовании им средств, которые граждане жертвовали на выборы.Третье место. Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен генеральным директором «Дом.РФ». Об этом РБК сообщил его представитель. В пресс-службе госкомпании отказались от комментариев. На портале раскрытия корпоративной информации указано, что срок полномочий Мутко на этой должности начнется с 29 января и продлится до 28 января 2025 года. Скажите, а никто из вас не владеет информацией о том, что должен сделать чиновник для того, чтобы его окончательно отправили на вольные хлеба? Судя по перемещениям Мутко, который героически проваливает все вверенные ему направления, для полного списания в утиль ему нужно как минимум умереть. Только в данном случае ему не предложат какую-нибудь «хлебную» должность взамен той, с которой его поперли. Видимо попасть в «команду» намного проще, чем из нее уйти…Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась рекламой препарата «Арбидол». Производители позиционируют его как средство против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. Хотя, «Арбидол» не имеет доказательной эффективности в области борьбы с новым китайским коронавирусом. Да, да, лично слышал эту рекламу раз двадцать. А в чем, собственно, проблемы? Я считаю, что настал определённый момент истины. Раз «Арбидол» настолько эффективен в борьбе с вирусами, раз в него так верят производители, ну давайте закинем в Китай пару контейнеров этого «ценнейшего» лекарства. Проведем так сказать испытания в полевых условиях! Разве это не логично? До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье