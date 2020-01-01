С начала 2020 года 15 человек пытались незаконно переплыть Северский Донец на лодках



Оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с военнослужащими 93 омбр, совместно действуют в составе Объединенных сил продолжают выявлять лиц, пытающихся пересечь линию разграничения вне установленных контрольными пунктами въезда-выезда, сообщает ВВ со ссылкой на Восточное региональное управление ГПСУ.

Так, вчера в ходе реализации оперативной информации, на окраине населенного пункта Трехизбинка правоохранители остановили четырех граждан Украины.

Как и в предыдущих случаях, трое мужчин и одна женщина пересекли линию разграничения лодке по реке Северский Донец. По словам двух остановленных мужчин, жителей контролируемой части Донецкой области, они на неподконтрольной части Луганщины якобы посещали родственников. А вот мужчина и женщина, жители неподконтрольной Голубовки (бывшего Кировска), направлялись в г. Северодонецк вне установленных контрольными пунктами въезда-выезда для получения социальных выплат.

Стоит отметить, что такой самовольный пересечение линии разграничения, прежде всего, подвергает опасности самих граждан. Кроме того, как отметили граждане, незаконное пересечение линии разграничения обошелся им платой для лодочников по 100 гривень с каждого.

Всего с начала года пограничники обнаружили 15 человек, которые пересекли лодками линию разграничения вне установленных пунктов въезда-выезда. Все граждане привлечены к административной ответственности

Новости Региона - Сегодня, 00:50 62 Пограничники из состава ООС с начала года обнаружили 15 человек, которых лодочники незаконно переправляли из временно неподконтрольной территории Луганщины.Оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с военнослужащими 93 омбр, совместно действуют в составе Объединенных сил продолжают выявлять лиц, пытающихся пересечь линию разграничения вне установленных контрольными пунктами въезда-выезда, сообщает ВВ со ссылкой на Восточное региональное управление ГПСУ.Так, вчера в ходе реализации оперативной информации, на окраине населенного пункта Трехизбинка правоохранители остановили четырех граждан Украины.Как и в предыдущих случаях, трое мужчин и одна женщина пересекли линию разграничения лодке по реке Северский Донец. По словам двух остановленных мужчин, жителей контролируемой части Донецкой области, они на неподконтрольной части Луганщины якобы посещали родственников. А вот мужчина и женщина, жители неподконтрольной Голубовки (бывшего Кировска), направлялись в г. Северодонецк вне установленных контрольными пунктами въезда-выезда для получения социальных выплат.Стоит отметить, что такой самовольный пересечение линии разграничения, прежде всего, подвергает опасности самих граждан. Кроме того, как отметили граждане, незаконное пересечение линии разграничения обошелся им платой для лодочников по 100 гривень с каждого.Всего с начала года пограничники обнаружили 15 человек, которые пересекли лодками линию разграничения вне установленных пунктов въезда-выезда. Все граждане привлечены к административной ответственностиНовости Региона - Сегодня, 00:50 62

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