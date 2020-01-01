На Украине уволили водителя из-за сериала на русском языке

"Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании", — гласит сообщение.

Фото: © РИА Новости / Кирилл КаллиниковНа Украине компания-перевозчик уволит водителя, отказавшегося в ходе рейса выключить сериал на русском языке и высадившего недовольную пассажирку и ее спутницу. Соответствующую информацию распространил телеканал "Громадське", передает РИА Новости.Представители перевозчика принесли свои извинения и заверили, что это первый подобный случай в их работе. В компании также пообещали компенсировать девушкам стоимость билетов.Ранее украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась на водителя автобуса, который отказался выключить сериал на русском языке во время рейса из Луцка в Киев.Девушка добавила, что водитель предложил ей поинтересоваться у других пассажиров, выключать ли сериал. Большинство промолчали в ответ, а одна женщина заявила, что ей безразлично, на каком языке сериал, и назвала девушек убийцами, которые ездят на войну.В итоге Черногуз и ее спутница вышли посреди трассы и добрались до Киева автостопом.Экс-президент Украины Петр Порошенко в прошлом году подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.