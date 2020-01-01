Bild: немецкие солдаты тренируются на автомобилях из-за нехватки БМП

Фото: CC BY-SA 2.0 / Katzennase / IFV Puma 2015Из-за недостатка бронетехники немецкая армия вынуждена использовать на учениях обычные автомобили, об этом сообщает таблоид Bild, передает РИА Новости.В частности, бундесвер испытывает трудности с боевой машиной пехоты (БМП) "Пума", получившей в войсках славу "проблемного ребенка". На данный момент лишь пятая часть этих машин находится в состоянии боевой готовности, пишет издание со ссылкой на секретные данные немецкой армии.Согласно внутренней документации бундесвера, основными причинами такого положения являются нехватка запчастей и сложность в обслуживании, отмечает Bild. В связи с этим немецкая армия в тренировочном процессе переходит на альтернативные варианты.Так, бундесвер рекомендует рассмотреть "инновационные тренировочные опции". Как указывает издание, это означает, что подразделения, не имеющие достаточно "Пум" для проведения учений, должны вместо них использовать обычные автомобили. По данным Bild, из-за плачевного материального положения ряд немецких командиров уже использовали такой метод."Пума" — немецкая боевая машина пехоты (БМП). Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших боевых машин "Мардер". В 2012 году заказ был сокращен до 350 единиц при увеличении стоимости одной машины до семи миллионов евро.Первые образцы "Пумы" были поставлены бундесверу в 2010 году. Поставки серийных БМП начались в апреле 2015 года.