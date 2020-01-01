На Украине возбудили дело о хулиганстве против экс-депутата Рады

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия указанного лица (часть 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины)", - сообщается на сайте ведомства.

Фото:CC BY 3.0 / ВО Свобода /Государственное бюро расследований возбудило дело против бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол за хулиганство, поскольку она во вторник якобы незаконно проникла на территорию ведомства, передает РИА Новости.Инцидент с Черновол произошел во время брифинга первого замдиректора бюро Александра Бабикова, где тот заявил, что никогда не защищал интересы экс-президента Виктора Януковича и не знаком с ним лично. В начале брифинга присутствовала Черновол, затем у нее состоялся диалог с полицией. К концу брифинга Черновол из зала исчезла, в коридоре были слышны крики. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала возбудить уголовное дело в связи с нападением неизвестных на Черновол и депутата Марию Ионову.По его предварительной информации, Черновол во вторник проникла на охраняемую территорию бюро через забор с колючей проволокой. "После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон", - сообщается на сайте.Из-за этого Черновол вывели из зала проведения брифинга, говорится в сообщении.Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Экс-депутату грозит от двух до пяти лет лишения свободы.