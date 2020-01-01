ВСУ препятствовали работе БПЛА ОБСЕ в районе Золотого и Выскрива – Народная милиция

Киевские силовики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Золотого и села Выскрива. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"С целью скрытия вооружения вблизи линии боевого соприкосновения отмечается активное подавление каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ в районе населенных пунктов Золотое и Выскрива с применением станций радиоэлектронного подавления Р-934Б и "Буковель-АД" из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР сообщали, что ВСУ препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ в районе села Лопаскино.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 января — Луганск