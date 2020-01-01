Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом

«Голикова Татьяна — заместитель председателя правительства Российской Федерации — председатель штаба», — говорится в сообщении.

Фото: ReutersПредседатель правительства России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового типа коронавируса.Об этом сообщается на сайте кабмина, передает RT.В состав штаба также вошли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра МВД Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава МЧС Евгений Зиничев и другие.По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, а умерли от вируса 132 человека.