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Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом

root Сегодня, 10:450Новости
Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом
Фото: Reuters
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового типа коронавируса.
Об этом сообщается на сайте кабмина, передает RT.
«Голикова Татьяна — заместитель председателя правительства Российской Федерации — председатель штаба», — говорится в сообщении.

В состав штаба также вошли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра МВД Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава МЧС Евгений Зиничев и другие.
По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, а умерли от вируса 132 человека.

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