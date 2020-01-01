В Facebook заявили о слежке за пользователями вне соцсети

"Действия вне Facebook — это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях, например об использовании их приложений или о посещении их сайтов. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook", - говорится на сайте компании.

Фото: ReutersКомпания Facebook сообщила, что получает информацию о пользователях социальной сети, в том числе, от сторонних сайтов, передает РИА Новости.На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.Отмечается, что компания собирает эти данные, чтобы показывать более актуальную рекламу, рекомендовать группы, события и товары, которые могут заинтересовать пользователя, помогать компаниям и организациям измерять результативность своих сайтов, приложений или рекламы, а также выявлять подозрительную активность и "делать Facebook безопаснее".