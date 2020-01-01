Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера

"Спасибо, Леонид Макарович. Наконец-то все стало понятно", — написала Скабеева.

"Вот он — альтернативный взгляд Украины на мировую историю", — подметила ведущая.

Фото: РИА НовостиРоссийская телеведущая Ольга Скабеева в Telegram-канале прокомментировала слова первого президента Украины Леонида Кравчука о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы произошла во Львове перед началом Второй мировой войны, передает РИА Новости.Он пытался объяснить заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот возложил на Советский Союз и фашистскую Германию ответственность за начало Второй мировой войны.Как пояснил Кравчук, Зеленский имел ввиду, что войну спровоцировал договор между Советским Союзом и Германией.Как отметила ведущая, в распоряжении минобороны Украины появились "свежесочиненные архивы", согласно которым Сталин и Гитлер"братались во Львове", а "бравые солдаты УПА*" первыми открыли ворота Освенцима".Она подчеркнула, что именно на таких "документах" будут основываться новые учебники истории. Телеведущая назвала подобную ситуацию печальной.Кроме того, Скабеева отметила, что на Украине мифология настолько "дикая", что на это купился даже Леонид Кравчук.Ранее президент Украины Владимир Зеленский вслед за президентом Польши Анджеем Дудой возложит на СССР часть вины за начало Второй мировой войны. Кроме того, он упомянул и украинцев, которые принимали участие в освобождении Освенцима. Однако президент Украины умолчал, что концлагерь освободили солдаты советской армии.*Экстремистская организация, запрещенная в России.