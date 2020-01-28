Донбасс. Оперативная лента военных событий 29.01.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 28.01.2020
10:40 Армия Киева за сутки пять раз нарушила режим перемирия
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 17 боеприпасов по территории ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило пять раз, – сказано в сообщении. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 17 единиц».
В СЦКК добавили, что под огнем ВФУ оказались район поселка Гольмовский на горловском направлении, районы поселков Старомихайловка, Александровка и шахты «Трудовская», а также села Сигнальное на донецком направлении.
При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и бронетранспортеров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.
09:55 Оперативная сводка за сутки с 28 на 29 января
В преддверие заседания Трехсторонней Контактной группы в Минске, вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов Республики, пытаясь сорвать процесс мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В течении прошлых суток украинские боевики два раза обстреляли территорию Республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих НМ ЛНР на ответные действия. Оба обстрела произведены с позиций 93 бригады ВСУ.
"В 15.15 вооруженные формирования Украины, из запрещенного Минскими соглашениями 120-мм миномета, обстреляли район н.п. Березовское, выпустив СЕМЬ мин. В 16.45 подчиненные Брыжинского повторно обстреляли район н.п. Березовское выпустив девять мин калибром 120-мм", - говорится в сообщении ведомства.
Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
09:00 ВСУ накануне вечером обстреляли район Донецка
Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что 17:55 ВСУ открыли огонь по поселку шахты Трудовская на западе Донецка: выпущено 10 гранат из СПГ.
В представительстве добавили, что под огнем украинской армии вчера вечером также оказался населенный пункт Александровка.
"21:00 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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