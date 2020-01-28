Донбасс. Оперативная лента военных событий 29.01.2020

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило пять раз, – сказано в сообщении. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 17 единиц».

"В 15.15 вооруженные формирования Украины, из запрещенного Минскими соглашениями 120-мм миномета, обстреляли район н.п. Березовское, выпустив СЕМЬ мин. В 16.45 подчиненные Брыжинского повторно обстреляли район н.п. Березовское выпустив девять мин калибром 120-мм", - говорится в сообщении ведомства.

"21:00 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 28.01.202010:40Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 17 боеприпасов по территории ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В СЦКК добавили, что под огнем ВФУ оказались район поселка Гольмовский на горловском направлении, районы поселков Старомихайловка, Александровка и шахты «Трудовская», а также села Сигнальное на донецком направлении.При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и бронетранспортеров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.09:55В преддверие заседания Трехсторонней Контактной группы в Минске, вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов Республики, пытаясь сорвать процесс мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.В течении прошлых суток украинские боевики два раза обстреляли территорию Республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих НМ ЛНР на ответные действия. Оба обстрела произведены с позиций 93 бригады ВСУ.Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.09:00Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Сообщается, что 17:55 ВСУ открыли огонь по поселку шахты Трудовская на западе Донецка: выпущено 10 гранат из СПГ.В представительстве добавили, что под огнем украинской армии вчера вечером также оказался населенный пункт Александровка.О пострадавших и разрушениях не сообщается.