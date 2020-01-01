В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребёнок, прибывшие из Хайнаня (КНР) с респираторными симптомами», — заявили в ведомстве.

Фото: РИА НовостиВ Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, передает RT.Представитель департамента объяснил, что госпитализацию провели в рамках усиления контроля за авиарейсами из стран Азии.По последним данным, почти 6 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае. Из них 132 скончались.