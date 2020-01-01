В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая
В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, передает RT.
«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребёнок, прибывшие из Хайнаня (КНР) с респираторными симптомами», — заявили в ведомстве.
Представитель департамента объяснил, что госпитализацию провели в рамках усиления контроля за авиарейсами из стран Азии.
По последним данным, почти 6 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае. Из них 132 скончались.
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