Киевские силовики установили мины поперек дороги в районе Луганского – Народная милиция

Киевские силовики установили противотанковые мины на дороге в районе поселка городского типа Луганское. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Нашими наблюдателями отмечается проведение военнослужащими 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ работ по установке противотанковых мин поперек автомобильной дороги в районе населенного пункта Луганское, по которой могут передвигаться как мирные жители, так и наблюдатели (Специальной) мониторинговой миссии (ОБСЕ)", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что указанные факты подтверждаются в отчете миссии ОБСЕ.

Ранее киевские силовики установили в районе поселка городского типа Луганское более 100 мин, а также 36 противотанковых мин на участке автомобильной дороги, ведущей к городу Счастье.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что киевские силовики установили минно-взрывные заграждения вдоль дороги в районе участка разведения сил и средств у Золотого.

Ранее Филипоненко сообщал, что американские инструкторы обучают минно-взрывному делу военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), а группа инструкторов из Польши и Литвы прибыла в село Катериновка Попаснянского района для обучения военнослужащих ВСУ скрытной установке мин и проведению диверсий.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий отмечал, что киевские силовики заминировали дорогу к мосту, соединяющему Старый Айдар и Счастье, а также дорогу южнее моста у Счастья.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 января — Луганск