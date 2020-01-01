"Почта ЛНР" объявила творческий конкурс для детей, посвященный 75-летию Победы

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" объявило республиканский творческий конкурс "Великому поколению победителей посвящается…", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на предприятии.Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от семи до 15 лет включительно, проживающие на территории ЛНР.принимаются исключительно работы, написанные участником собственноручно на русском или украинском языках, объем – до двух страниц формата А4.принимаются работы, выполненные на листе формата А4 - рисованные или в технике цифрового рисунка - допускается как горизонтальное, так и вертикальное изображение.К участию будут допущены только оригинальные авторские работы, нигде ранее не опубликованные и не участвовавшие в других конкурсах. Количество работ, представленных одним заявителем, не ограничено.На конкурсной работе (в конце текста/ на обратной стороне открытки) должны быть указаны фамилия, имя, отчество конкурсанта, дата рождения, место учебы, почтовый адрес (с индексом), контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии).Работы принимаются с 3 февраля до 27 марта.Конкурсные работы направляются с обязательной пометкой на конверте в адресном блоке "Кому": "Конкурс "Великому поколению победителей посвящается…" по соответствующему адресу конкурсной комиссии, для жителей:- Луганска, Лутугинского, Славяносербского районов - Луганск, улица Пятеркина, 8, 91056;- Алчевска, Стаханова, Брянки, Перевальского района - Алчевск, улица Ленина, 57, 94214;- Первомайска, Кировска - Первомайск, улица Киевская, 14, 93200;- Красного Луча, Ровеньков, Антрацитовского района - Антрацит, улица Петровского, 30, 94600;- Краснодонского, Свердловского районов - Краснодон, улица Котова, 31, 94407.Более подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе.Ранее Министерство образования и науки ЛНР объявило 2020 год в образовательных организациях Республики Годом памяти и славы.29 января — Луганск