В Кремле не ответили на вопрос о приглашении Зеленского на 9 Мая

Фото: ReutersВысказывания президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны ничего кроме сожаления и непонимания не вызывают, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что пока не знает, будет ли Зеленский приглашен на Парад 9 мая в Москву, передает РИА Новости.Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "сговор тоталитарных режимов", что привело к началу войны и позволило нацистам "запустить смертоносный маховик Холокоста". Как ранее заявлял Песков, в Кремле категорически не согласны со словами Зеленского о "виновности" СССР в начале Второй мировой войны."Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва приглашать Зеленского на Парад 9 мая после его высказываний или позиция Кремля будет откорректирована. "Я могу лишь повторить, что подобные высказывания кроме сожаления и непонимания ничего не вызывают. Все остальное подлежит уточнению", - добавил он.