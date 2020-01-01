В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов

«Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям — гражданам Белоруссии и Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на знание русского языка», — цитирует Казакову ТАСС.

Фото: ReutersНачальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов, передает RT.По её словам, также для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения российского гражданства после вида на жительство.