В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов, передает RT.
«Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям — гражданам Белоруссии и Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на знание русского языка», — цитирует Казакову ТАСС.
По её словам, также для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения российского гражданства после вида на жительство.
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