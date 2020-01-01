Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Минске заявили, что Валерия Лутковская прекращает работать в Контактной группе

bot Сегодня, 14:300Новости
В Минске заявили, что Валерия Лутковская прекращает работать в Контактной группе
Представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Валерия Лутковская сложила свои полномочия.
Об этом журналистам сообщила представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
«Сегодня на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам ее участникам было доведено, что Валерия Лутковская прекращает работать в Минске», — сказала она. Новости в Мире - Сегодня, 13:54 97

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: