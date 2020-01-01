В Минске заявили, что Валерия Лутковская прекращает работать в Контактной группе



Об этом журналистам сообщила представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

«Сегодня на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам ее участникам было доведено, что Валерия Лутковская прекращает работать в Минске», — сказала она. Новости в Мире - Сегодня, 13:54 97 Представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Валерия Лутковская сложила свои полномочия.Об этом журналистам сообщила представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.«Сегодня на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам ее участникам было доведено, что Валерия Лутковская прекращает работать в Минске», — сказала она. Новости в Мире - Сегодня, 13:54 97

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