Гражданин Украины обратился в суд, чтобы обжаловать порядок пересечения КПВВ
Житель Краматорска обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании недействительными отдельных положений Порядка въезда и выезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и с таких территорий.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Истец оспаривает шестые абзацы 17 и 18 пунктов Постановления Кабинета Министров Украины №815 от 17.07.2019, которые предусматривают, что в случае наличия решения суда об ограничении выезда за границу физическому лицу будет отказано в предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения через действующие КПВВ.
Также из-за наличия решения суда об ограничении выезда за границу координационный центр или координационная группа прекращает (отменяет) разрешение физического лица на пересечение линии разграничения.
Истец считает, что указанные положения не соответствуют требованиям Конституции Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и просит суд признать их незаконными.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу. Новости Региона - Сегодня, 13:50 157
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Истец оспаривает шестые абзацы 17 и 18 пунктов Постановления Кабинета Министров Украины №815 от 17.07.2019, которые предусматривают, что в случае наличия решения суда об ограничении выезда за границу физическому лицу будет отказано в предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения через действующие КПВВ.
Также из-за наличия решения суда об ограничении выезда за границу координационный центр или координационная группа прекращает (отменяет) разрешение физического лица на пересечение линии разграничения.
Истец считает, что указанные положения не соответствуют требованиям Конституции Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и просит суд признать их незаконными.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу. Новости Региона - Сегодня, 13:50 157
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