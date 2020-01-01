Минобразования ЛНР формирует новую педагогическую идеологию – министр (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦМинистерство образования и науки ЛНР проводит формирование новой педагогической идеологии в Республике. Об этом в ходе заседания Совета по развитию педагогического образования в Луганском национальном университете (ЛНУ) имени Тараса Шевченко заявил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.Он подчеркнул, что одними из ключевых задач образования является возвращение престижа профессии учителя, привлечение в сферу молодых специалистов и повышение качества подготовки педагогических кадров."В 1990-е годы учителя подвергли критике, учителя обратили в нищету. Мы прекрасно помним те годы, когда просто не выплачивалась зарплата, - сказал Цемкало. - Нам, луганчанам, руководители города говорили: "Хотите зарабатывать – идите на рынок". Это все привело к тому, что произошла некая трансформация отношения общества к педагогике в целом и учителю в частности. Все это привело к тому, что начал падать авторитет и начал, самое главное, падать интерес молодого, подрастающего поколения к выбору будущей профессии"."Сегодня поменялась ситуация. В целом мы говорим о формировании новой педагогической идеологии. У нас новое государство и мы начинаем все с начала, - заявил министр. - Пытаемся избавиться от всего того лишнего, что было в образовании искусственно привито, не всегда с нашего согласия, от тех экспериментов, которые проводились. Я не помню с украинского периода образования, когда не проводился какой-либо эксперимент, эксперименты проводились постоянно. Делалось все, чтобы разрушить те классические подходы в образовании. То есть внедрялось все, что угодно, при чем иногда без определенной подготовки и проработки".Заместитель председателя Народного Совета ЛНР, председатель республиканского комитета профсоюза работников образования и науки ЛНР Олег Коваль поблагодарил Министерство и педагогов Республики за небезразличие к существующим в отрасли проблемам."Очень приятно, когда есть единомышленники в тех процессах, в которых мы, что называется, живем. Мне кажется, у нас такое хорошее педагогическое пространство, сообщество, которое имеет потенциал к тому, чтобы что-то менять, что-то делать. В этом смысле есть надежда на то, чтобы те задачи, которые сегодня перед образованием ставит жизнь, будут реализованы", - отметил Коваль.Он также выразил надежду, что повышение заработных плат учителям "качественно повлияет на ситуацию".В ходе работы совета были рассмотрены вопросы развития системы подготовки педагогических кадров в условиях современного социально-экономического и культурного развития ЛНР, формирования высокого статуса и общественного престижа современного учителя, духовно-нравственной основы формирования гражданской позиции педагога, педагогических классов как профессионально-педагогической ориентации на освоение педагогических профессий.Ранее Цемкало заявлял, что педагогические классы, ориентированные на подготовку будущих педагогов, откроются в школах Республики.29 января — Луганск