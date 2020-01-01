Комиссии выявили семь фактов дезертирства в подразделениях ВСУ – Народная милиция

Комиссии военной комендатуры и военной службы правопорядка в ходе проверок выявили в общей сложности семь фактов самовольного оставления части (СОЧ) военнослужащими подразделений ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным наших источников, в связи с фактами самовольного оставления части с оружием в подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады прибыла комиссия военной комендатуры под руководством подполковника Эвенкова", – отметил он.

"В ходе работы комиссии сотрудниками комендатуры было выявлено незаконное отсутствие четверых военнослужащих первой батальонной тактической группы (БТГР) 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр), а также недостача двух автоматов АК-74 с боекомплектом", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "с 28 января в подразделениях 59-й отдельной мотопехотной бригады (омпбр) ВСУ работает комиссия военной службы правопорядка по проведению разбирательств фактов СОЧ в 11-м батальоне соединения, где только за прошедшую неделю отмечено три факта самовольного оставления позиций военнослужащими, два из которых – с оружием".

"По информации от нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами самовольного оставления части командир соединения (полковник Геннадий) Шаповалов вызван в вышестоящий штаб для проведения аттестационной комиссии на предмет соответствия его занимаемой должности", – отметил он.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что более 800 бойцов ВСУ дезертировали из зоны "ООС" в течение 2019 года.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 января — Луганск