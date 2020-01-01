ВСУ готовят постановочный обстрел в районе Голубовского – Народная милиция

Киевские силовики готовят постановочный обстрел в районе Голубовского для компрометации ЛНР в преддверии очередной встречи Контактной группы в Минске. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что оборонному ведомству Республики продолжает поступать информация о готовящихся провокациях со стороны ВСУ в зоне так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

"По данным наших источников, в район расположения третьего механизированного батальона 93-й бригады отмечено прибытие журналистов подконтрольных штабу "ООС" украинских телеканалов ICTV и "1+1" с целью подготовки постановочного видео об обстрелах позиций 93-й бригады со стороны Народной милиции ЛНР", - рассказал Осадчий.

"Украинские пропагандисты выезжают на передовые позиции в сопровождении начальника штаба третьего механизированного батальона, который получил задачу от комбрига (полковника Дмитрия) Брыжинского по подготовке провокационного обстрела силами третьего механизированного батальона 93-й бригады позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Голубовское", - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее в Народной милиции ЛНР неоднократно сообщали, что киевские силовики задействуют журналистов, в том числе американских СМИ для съемок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения ЛНР в несуществующих обстрелах.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 января — Луганск