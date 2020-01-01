Два бойца ВСУ получили тяжелые травмы при подрыве на украинской мине – Народная милиция

Два киевских силовика получили тяжелые травмы в результате подрыва на украинской мине. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Хаотично устанавливая минно-взрывные заграждения, преступники вооруженных формирований Украины не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей. Данные действия украинских оккупантов приводят к трагическим последствиям в первую очередь для самих боевиков", - сказал Осадчий.

"Так, вчера вечером в районе населенного пункта Крымское в ходе перемещения дежурной смены на посты и отклонения от маршрута двое военнослужащих 93-й бригады ВСУ подорвались на противопехотной мине, установленной их предшественниками, - сообщил он. - В результате подрыва солдаты Матько и Галич получили минно-взрывные травмы и в тяжелом состоянии доставлены в военный госпиталь населенного пункта Северодонецк".

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что это уже второй за неделю случай подрыва на мине военнослужащих соединения.

"С целью оправдания своей преступной халатности и снятия ответственности за ранение военнослужащего командир 93-й бригады (полковник Дмитрий) Брыжинский представил небоевые потери как полученные в результате обстрела", - отметил Осадчий.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил тяжелую травму в результате подрыва на украинской мине.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 января — Луганск