В Раде предложили отправить в поход на Крым "тех, кто уже пожил"

"Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил", — сказал он в интервью изданию "Апостроф".

Фото: РИА НовостиДепутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников, передает РИА Новости.Он отметил, что акция должна быть мирной, без оружия. Вместе с тем, по словам Джемилева, участники марша собираются пересечь границу, не показывая паспорта, так как они идут на "территорию Украины". Он не уточнил, как он это себе представляет.Джемилев добавил, что поход планируется по трем направлениям: через Каланчак, Армянск и Чонгар. Из них впоследствии выберут одно. Депутат заверил, что это позволит сделать марш "более затратным" для российской стороны.