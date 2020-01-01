Порошенко решил подать 14 исков против государственных органов Украины

«Подаём 14 исков о возмещении морального вреда», — написал он на своей странице в Facebook.

Фото: globallookpress.comБывший президент Украины Пётр Порошенко собирается подать в суды 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины.Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на адвоката экс-главы Украины Игоря Голованя, передает RT.Отмечается, что шесть исков будет подано против следователей Государственного бюро расследовании (ГБР), по два — против Национальной полиции и Национального антикоррупционного бюро и ещё четыре против прокуроров.