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Порошенко решил подать 14 исков против государственных органов Украины

Sergey Сегодня, 15:3030Новости
Порошенко решил подать 14 исков против государственных органов Украины
Фото: globallookpress.com
Бывший президент Украины Пётр Порошенко собирается подать в суды 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины.
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на адвоката экс-главы Украины Игоря Голованя, передает RT.
«Подаём 14 исков о возмещении морального вреда», — написал он на своей странице в Facebook.

Отмечается, что шесть исков будет подано против следователей Государственного бюро расследовании (ГБР), по два — против Национальной полиции и Национального антикоррупционного бюро и ещё четыре против прокуроров.

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