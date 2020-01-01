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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

root Сегодня, 16:3028Новости
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Фото: РИА Новости
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков, передает РИА Новости.
Он опубликовал фотографию пришедшей в январе платежки, согласно которой стоимость газа составила почти семь тысяч гривен за тысячу кубов, и напомнил, что и "Нафтогаз", и власти обещали поставлять топливо по 4650 гривен.
"Какого (черта. — Прим. ред.), вполне резонно спросите вы", — возмутился он, прибегнув к нецензурной лексике.

По словам Новикова, несмотря на удешевление газа на бумаге, из-за уже подписанных договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.
"А если не будут брать, спросите вы? Правильно — отключим газ. Свободный рынок курильщика, иными словами. То есть теперь нас с вами отдали на откуп другим игрокам рынка, с которыми уже заключены договора и которые вполне законно могут влепить нам 6913 гривен за январь", — объяснил он в фейсбуке.

Новиков пообещал, что передаст Зеленскому справку о преступлениях против энергетической безопасности Украины.

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