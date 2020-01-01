Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Какого (черта. — Прим. ред.), вполне резонно спросите вы", — возмутился он, прибегнув к нецензурной лексике.

"А если не будут брать, спросите вы? Правильно — отключим газ. Свободный рынок курильщика, иными словами. То есть теперь нас с вами отдали на откуп другим игрокам рынка, с которыми уже заключены договора и которые вполне законно могут влепить нам 6913 гривен за январь", — объяснил он в фейсбуке.

Фото: РИА Новости"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков, передает РИА Новости.Он опубликовал фотографию пришедшей в январе платежки, согласно которой стоимость газа составила почти семь тысяч гривен за тысячу кубов, и напомнил, что и "Нафтогаз", и власти обещали поставлять топливо по 4650 гривен.По словам Новикова, несмотря на удешевление газа на бумаге, из-за уже подписанных договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.Новиков пообещал, что передаст Зеленскому справку о преступлениях против энергетической безопасности Украины.