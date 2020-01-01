Общественники обсудили установку стелы "Город-герой" и бюста первому главе ЛНР в Луганске (ФОТО)

Представители властей и общественники ЛНР в ходе заседания в администрации Луганска рассмотрели проекты стелы "Город-герой" и бюста первому главе ЛНР Валерию Болотову, которые планируется установить в столице Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты (ОП) ЛНР.В обсуждении, инициатором которого выступила ОП, приняли участие советник главы ЛНР Марина Филиппова, председатель Общественной палаты Республики Алексей Карякин и члены консультативно-совещательного органа, глава администрации Луганска Манолис Пилавов, депутаты Народного Совета ЛНР, представители общественных организаций.Карякин напомнил, что в сентябре 2019 года Луганску было присвоено почетное звание "Город-герой"."Святой долг каждого жителя Луганской Народной Республики - сохранить память о земляках, отдавших жизни ради будущего нашей Родины. Луганск поистине достоин звания "Города-героя", ведь многие луганчане стали примером высокого патриотизма и силы духа", - подчеркнул он.В ходе обсуждения присутствующие рассмотрели проекты реконструкции столичного сквера Обороны, расположенного по улице Оборонная, с установкой в нем стелы "Город-герой", реконструкции памятника "Воинам-освободителям", а также ознакомились с эскизом бюста Болотову."Наша задача - не просто установить памятник, но и сохранить комплекс, включая благоустройство прилежащих территорий. К сожалению, на данный момент третья часть памятников в Луганске требует реконструкции, мы уже включили их в программу по восстановлению, которая рассчитана на несколько лет",- сказал Пилавов.Участники обсуждения обменялись мнениями и внесли коррективы в предложенные эскизы. В завершение заседания председатель ОП ЛНР отметил важность проведенного мероприятия."Я считаю, что проведение подобных мероприятий помогает рассмотреть актуальные вопросы со всех сторон с максимальной объективностью. Хочу поблагодарить администрацию города Луганска и главу администрации Манолиса Васильевича Пилавова за сотрудничество с Общественной палатой. Убежден, что наше взаимодействие пойдет исключительно на благо Луганской Народной Республики",- подытожил Карякин.Ранее глава ЛНР указом утвердил условия и порядок присвоения городам Республики почетных званий "Город-герой", "Город воинской славы", "Город трудовой славы", а также положение о комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении званий.Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. Учился в школе № 18. В 1988 году был призван в армию, службу проходил в воздушно-десантном подразделении, имел боевой опыт. После службы получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое. В ходе протестов на юго-востоке Украины Болотов 5 апреля 2014 года призвал к открытому противостоянию с украинскими властями, в дальнейшем принял участие в захвате здания управления СБУ в Луганске. С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР - с 18 мая по 14 августа 2014 года. Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности. 6 апреля 2017 года активисты общественных организаций открыли в Луганске мемориальную доску в память о первом главе ЛНР.29 января — Луганск