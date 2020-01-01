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Активисты ОД "Мир Луганщине" передали гумпомощь ветеранам Красного Луча (ФОТО)

root Сегодня, 16:4523Новости
Активисты ОД "Мир Луганщине" передали гумпомощь ветеранам Красного Луча (ФОТО)






Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Красном Луче. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД.
Продуктовые наборы получил 21 ветеран. Вручение прошло в ходе встречи с активистами ОД, состоявшейся в администрации города.
"Ветераны – люди в возрасте, которые очень часто болеют, а некоторые даже не ходят. Поэтому за них приехали их дети. Вне зависимости от ситуации мы всегда готовы поддержать и помочь нашим ветеранам, которые в этом нуждаются", – отметила руководитель исполкома теротделения ОД "Мир Луганщине" в Красном Луче Анна Малахова.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
29 января — Луганск

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