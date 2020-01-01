Проект "Горячая линия" разъяснил порядок действий при утере документов в РФ

Координатор проекта "Горячая линия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Яна Михайлюк разъяснила порядок действий в случае утери в РФ документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД.

"К нам поступило два обращения от родственников молодой девушки и парня, которые выехали на территорию России и там потеряли документы, удостоверяющие личность. При попытке вернуться они были задержаны за незаконное пересечение границы", – рассказала Михайлюк.

Она пояснила, что в таких случаях необходимо обращаться не на таможенные пункты, а в Министерство иностранных дел ЛНР, написав обращение на e-mail: ministry@mid-lnr.su или позвонив по номеру телефона: +38 (0642) 50-19-94. Специалисты ведомства сообщат, какой алгоритм действий необходимо выполнить, чтобы вернуться в ЛНР.

"Очень важно приводить документы в порядок, вовремя получать паспортный документ Луганской Народной Республики или иметь другие документы, подтверждающие личность. В противном случае, если гражданин халатно относился к этому вопросу и не занимался своими документами долгое время, будет крайне сложно ему помочь в подобных затруднительных ситуациях", - подчеркнула координатор проекта.

Ранее в пресс-службе РИК ОД сообщали, что проект "Горячая линия" в прошлом году принял более трех тыс. обращений граждан.

Жители Республики могут обратиться в "Горячую линию" по телефонам: (0642) 93-72-07; (072) 108 55 06; (099) 624 63 21, а также в группе в социальной сети "ВКонтакте" или на сайте с помощью специальной формы. При обращении нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес заявителя и контактный телефон.

ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.

29 января — Луганск