Корреспондент RT Arabic ранена в Сирии

«Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжёлом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают всё возможное, чтобы её спасти», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

© Кадр: видео RTКорреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение в городе Мааррат ан-Нууман на юго-востоке сирийской провинции Идлиб. Группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков, передает RT.По предварительным данным, один из снарядов взорвался.В настоящее время Шабруни везут из больницы города Хан-Шейхун в государственную больницу Хамы.