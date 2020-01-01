Путин прокомментировал ситуацию с распространением нового коронавируса

"Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было. Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос - насколько мы готовы к этому вызову", — сказал глава государства на совещании.

Фото: РИА НовостиВладимир Путин призвал правительство, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор сделать все возможное, чтобы не допустить распространение коронавируса 2019-nCoV в России, передает РИА Новости.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с 2019-nCoV. В него вошли: вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра МВД Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава МЧС Евгений Зиничев, заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков, глава Минздрава Михаил Мурашко и гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.