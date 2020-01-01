Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Фото: РИА Новости / © Алексей ДружининРоссийский лидер Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля, передает RT.Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев.Ранее Игнатьева исключили из «Единой России». Как указали в партии, поведение губернатора вызвало совершенно заслуженное возмущение.В конце января в сети появилась запись, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин. В МЧС Чувашии называли инцидент «дружеской шуткой».Также в ходе торжественного мероприятия в честь Дня печати Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют». Позднее он принёс извинения.