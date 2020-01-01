Житель Березовского получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ – Генпрокуратура (ФОТО)

Житель прифронтового села Березовское получил осколочное ранение в результате обстрела населенного пункта со стороны ВСУ. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры (ГП) ЛНР Кирилл Белов.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что киевские силовики обстреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм район села Березовское."В результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины минно-взрывную травму получил местный житель 1940 года рождения", - заявил Белов."Следователи Генеральной прокуратуры провели следственные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "Геноцид", - сообщил он. - Пострадавший житель села Березовское подтвердил следователям Генеральной прокуратуры, что огонь велся со стороны вооруженных формирований Украины".На данный момент пострадавший доставлен в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу для прохождения лечения.Замглавврача больницы Лидия Корниенко сообщила, что пострадавший, не осознавая серьезность ранений, не сразу обратился за медицинской помощью."Наверное, думал, что все это (ранение) пройдет, но в месте ранения, в голени, куда попал осколок, началось покраснение, повысилась температура. Поэтому его племянник привез его сюда (в больницу) для оказания медицинской помощи", - рассказала Корниенко."Ему (пострадавшему) была оказана медицинская помощь, удален один осколок, обработана рана, поставлен дренаж, и в настоящее время он находится на лечении в травматологическом отделении", - добавила она.Жители Березовского констатировали, что в последние недели киевские силовики "начали вести себя более активно"."Часто слышно гул техники на той стороне (подконтрольной Киеву), какие-то выстрелы, потом вроде снова тишина, потом опять… Иногда залетает в село (снаряды), страдают люди", - отметил житель села Иван."С приходом (президента Украины Владимира) Зеленского ничего не поменялось, надежд на мир уже нет, хотя в селе люди живут, есть молодежь", - рассказал местный житель Сергей Княгинин.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".29 января — Луганск