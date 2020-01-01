ВСУ обстреляли Желобок в присутствии СМИ, рассчитывая на ответный огонь – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли село Желобок в присутствии украинских журналистов, рассчитывая, что военнослужащие Республики откроют ответный огонь. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее сегодня в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела села Желобок киевскими силовиками.

"Как мы заявляли ранее, в период проведения заседания Контактной группы в Минске боевики из 93-й бригады расположили на своих позициях журналистов подконтрольных штабу "ООС" украинских телеканалов "ICTV" и "1+1" и цинично совершили обстрел из 82-мм миномета и вооружения БМП-2 района населенного пункта Желобок, выпустив 20 различных боеприпасов. Приказ на открытие огня отдал военный преступник – командир 93-й бригады (полковник Дмитрий) Брыжинский", - отметил Осадчий.

От имени оборонного ведомства Республики он выразил соболезнования родным и близким в связи с гибелью военнослужащего Народной милиции.

Осадчий подчеркнул, что это уже не первый случай, когда командование ВСУ обостряет обстановку на линии соприкосновения во время встречи в Минске, привлекая при этом СМИ и применяя запрещенное вооружение.

"Отмечу, что вчера именно боевики 93-й бригады по приказу Брыжинского подвергли обстрелу из 120-мм минометов населенный пункт Березовское с целью провоцирования военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответный огонь", - напомнил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

"Мы призываем наблюдателей (Специальной мониторинговой) миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Украиной перемирия, добиться отвода тяжелого вооружения на установленные дистанции, а также оказать влияние на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", - сказал он.

Осадчий добавил, что подразделения Народной милиции ЛНР полностью придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и не поддаются на провокации.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 января — Луганск