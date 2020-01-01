Ветеринары ЛНР в 2019 году привили более семи тыс. кошек и почти 20 тыс. собак (ФОТО)

Специалисты подведомственных Государственной службе ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР учреждений в 2019 году привили от опасных заболеваний более семи тыс. кошек и почти 20 тыс. собак. Об этом сообщили в ГСВМ."С целью профилактики опасных и заразных заболеваний было привито 7190 кошек, 19632 собак и 11 голов экзотических животных", - говорится в сообщении.В Госветслужбе рассказали, что в 2019 году ветеринары Республики провели более 4,5 тыс. приемов, оказав консультативную помощь и проведя осмотры 44 тыс. животных."Частыми причинами оказания лечебной помощи являлись заболевания незаразной этиологии, такие как дерматиты, родовспоможение, маститы, заболевания почек и опорно-двигательной системы и прочее", - сообщили в ГСВМ.В ведомстве добавили, что в прошлом году ветеринары провели операции 574 животным.29 января — Луганск