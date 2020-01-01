Туман по обе стороны линии разграничения
Сильный туман ожидается местами на территории Луганщины ночью и утром 30 января. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии.
«Ночью и утром 30 января местами по территории вокруг Луганска ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 20:16 21
«Ночью и утром 30 января местами по территории вокруг Луганска ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 20:16 21
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