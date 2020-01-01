В Луганске озвучили размер минимальной заработной платы в 2020 году



Об этом на брифинге в Луганске сообщила заместитель министра труда и социальной политики Ольга Гонтарева.

«Так, с целью установления на территории ЛНР минимальных гарантий государства по оплате труда Народным Советом 15 января был принят закон «О минимальном размере оплаты труда», которым с 1 января устанавливается минимальный размер оплаты труда на территории Республики в размере 6064 рубля», — сказала Гонтарева.

Замминистра уточнила, что нормой закона также предусмотрено, что в целях реализации положений Уголовного и Гражданского кодексов минимальный размер оплаты труда применяется исходя из базовой суммы равной 2756 руб.

Ранее Леонид Пасечник заявлял, что зарплаты и пенсии в ЛНР за два года должны вырасти до уровня Ростовской области.

Он также анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года и увеличение зарплат госслужащих и работников государственных органов до 26% к должностному окладу. Экономика - Сегодня, 20:08 78 Размер минимальной заработной платы в ЛНР с 1 января составляет 6064 руб.Об этом на брифинге в Луганске сообщила заместитель министра труда и социальной политики Ольга Гонтарева.«Так, с целью установления на территории ЛНР минимальных гарантий государства по оплате труда Народным Советом 15 января был принят закон «О минимальном размере оплаты труда», которым с 1 января устанавливается минимальный размер оплаты труда на территории Республики в размере 6064 рубля», — сказала Гонтарева.Замминистра уточнила, что нормой закона также предусмотрено, что в целях реализации положений Уголовного и Гражданского кодексов минимальный размер оплаты труда применяется исходя из базовой суммы равной 2756 руб.Ранее Леонид Пасечник заявлял, что зарплаты и пенсии в ЛНР за два года должны вырасти до уровня Ростовской области.Он также анонсировал повышение пенсий на 20% с января 2020 года и увеличение зарплат госслужащих и работников государственных органов до 26% к должностному окладу. Экономика - Сегодня, 20:08 78

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