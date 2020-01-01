Что делать луганчанам в случае утери документов в РФ



«К нам поступило два обращения от родственников молодой девушки и парня, которые выехали на территорию России и там потеряли документы, удостоверяющие личность. При попытке вернуться они были задержаны за незаконное пересечение границы», — рассказала Михайлюк.

Она пояснила, что в таких случаях необходимо обращаться не на таможенные пункты, а в Министерство иностранных дел, написав обращение на e-mail: [email protected] или позвонив по номеру телефона: +38 (0642) 50-19-94. Специалисты ведомства сообщат, какой алгоритм действий необходимо выполнить, чтобы вернуться в Луганск.

«Очень важно приводить документы в порядок, вовремя получать паспортный документ или иметь другие документы, подтверждающие личность. В противном случае, если гражданин халатно относился к этому вопросу и не занимался своими документами долгое время, будет крайне сложно ему помочь в подобных затруднительных ситуациях», — подчеркнула координатор проекта.

Ранее в пресс-службе РИК ОД сообщали, что проект «Горячая линия» в прошлом году принял более трех тыс. обращений граждан.

Жители Республики могут обратиться в «Горячую линию» по телефонам: (0642) 93-72-07; (072) 108 55 06; (099) 624 63 21, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте» или на сайте с помощью специальной формы. При обращении нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес заявителя и контактный телефон. Удобный город - Сегодня, 20:02 67 Координатор проекта «Горячая линия» Яна Михайлюк разъяснила порядок действий в случае утери в РФ документов, удостоверяющих личность.«К нам поступило два обращения от родственников молодой девушки и парня, которые выехали на территорию России и там потеряли документы, удостоверяющие личность. При попытке вернуться они были задержаны за незаконное пересечение границы», — рассказала Михайлюк.Она пояснила, что в таких случаях необходимо обращаться не на таможенные пункты, а в Министерство иностранных дел, написав обращение на e-mail:или позвонив по номеру телефона:. Специалисты ведомства сообщат, какой алгоритм действий необходимо выполнить, чтобы вернуться в Луганск.«Очень важно приводить документы в порядок, вовремя получать паспортный документ или иметь другие документы, подтверждающие личность. В противном случае, если гражданин халатно относился к этому вопросу и не занимался своими документами долгое время, будет крайне сложно ему помочь в подобных затруднительных ситуациях», — подчеркнула координатор проекта.Ранее в пресс-службе РИК ОД сообщали, что проект «Горячая линия» в прошлом году принял более трех тыс. обращений граждан.Жители Республики могут обратиться в «Горячую линию» по телефонам: (0642) 93-72-07; (072) 108 55 06; (099) 624 63 21, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте» или на сайте с помощью специальной формы. При обращении нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес заявителя и контактный телефон. Удобный город - Сегодня, 20:02 67

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