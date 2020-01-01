В Луганске заявили о начале формирования новой педагогической идеологии
Министерство образования и науки проводит формирование новой педагогической идеологии в ЛНР.
Об этом в ходе заседания Совета по развитию педагогического образования в Луганском национальном университете (ЛНУ) имени Тараса Шевченко заявил министр образования и науки Сергей Цемкало.
Он подчеркнул, что одними из ключевых задач образования является возвращение престижа профессии учителя, привлечение в сферу молодых специалистов и повышение качества подготовки педагогических кадров.
«В 1990-е годы учителя подвергли критике, учителя обратили в нищету. Мы прекрасно помним те годы, когда просто не выплачивалась зарплата, — сказал Цемкало. — Нам, луганчанам, руководители города говорили: «Хотите зарабатывать — идите на рынок». Это все привело к тому, что произошла некая трансформация отношения общества к педагогике в целом и учителю в частности. Все это привело к тому, что начал падать авторитет и начал, самое главное, падать интерес молодого, подрастающего поколения к выбору будущей профессии».
«Сегодня поменялась ситуация. В целом мы говорим о формировании новой педагогической идеологии. У нас новое государство и мы начинаем все с начала, — заявил министр. — Пытаемся избавиться от всего того лишнего, что было в образовании искусственно привито, не всегда с нашего согласия, от тех экспериментов, которые проводились. Я не помню с украинского периода образования, когда не проводился какой-либо эксперимент, эксперименты проводились постоянно. Делалось все, чтобы разрушить те классические подходы в образовании. То есть внедрялось все, что угодно, при чем иногда без определенной подготовки и проработки». Культура - Сегодня, 19:51 119
Об этом в ходе заседания Совета по развитию педагогического образования в Луганском национальном университете (ЛНУ) имени Тараса Шевченко заявил министр образования и науки Сергей Цемкало.
Он подчеркнул, что одними из ключевых задач образования является возвращение престижа профессии учителя, привлечение в сферу молодых специалистов и повышение качества подготовки педагогических кадров.
«В 1990-е годы учителя подвергли критике, учителя обратили в нищету. Мы прекрасно помним те годы, когда просто не выплачивалась зарплата, — сказал Цемкало. — Нам, луганчанам, руководители города говорили: «Хотите зарабатывать — идите на рынок». Это все привело к тому, что произошла некая трансформация отношения общества к педагогике в целом и учителю в частности. Все это привело к тому, что начал падать авторитет и начал, самое главное, падать интерес молодого, подрастающего поколения к выбору будущей профессии».
«Сегодня поменялась ситуация. В целом мы говорим о формировании новой педагогической идеологии. У нас новое государство и мы начинаем все с начала, — заявил министр. — Пытаемся избавиться от всего того лишнего, что было в образовании искусственно привито, не всегда с нашего согласия, от тех экспериментов, которые проводились. Я не помню с украинского периода образования, когда не проводился какой-либо эксперимент, эксперименты проводились постоянно. Делалось все, чтобы разрушить те классические подходы в образовании. То есть внедрялось все, что угодно, при чем иногда без определенной подготовки и проработки». Культура - Сегодня, 19:51 119
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