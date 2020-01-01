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Военнослужащий НМ ЛНР погиб в результате обстрела

Sergey Сегодня, 21:150Новости
Военнослужащий НМ ЛНР погиб в результате обстрела
Фото: РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела села Желобок киевскими силовиками. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает ЛИЦ.
"Сегодня, 29 января 2020 года, в 14 часов 55 минут в результате зафиксированного нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины с применением минометов (калибра) 82 мм (10 мин) и вооружения БМП-2 (10 выстрелов) на направлении Крымское (подконтрольное вооруженным формированиям Украины) – Желобок (территория ЛНР), получил ранение, не совместимое с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Информация о повреждениях и жертвах среди мирного населения уточняется.

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