ВСУ обстреляли Фрунзе, четыре дома и ЛЭП получили повреждения – Народная милиция

Четыре жилых дома и линия электропередачи (ЛЭП) в поселке городского типа Фрунзе получили повреждения в результате обстрела населенного пункта киевскими силовиками. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что вооруженные формирования Украины продолжают осуществлять провокационные обстрелы территории Республики.

"Так, сегодня в 18.05 боевики 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины по приказу военного преступника (комбрига полковника Дмитрия) Брыжинского перешли к тактике ведения огня по населенным пунктам и целенаправленно обстреляли из 82-мм минометов и вооружения БМП-2 Фрунзе", - сообщил Осадчий.

Он рассказал, что во время обстрела мирные жители были вынуждены укрыться в подвалах своих домостроений.

"В результате обстрела повреждения получили четыре дома по адресам: улица Первомайская, дома 31, 32, 33 и 34. Также повреждена линия электропередачи, в результате чего без электроснабжения остались 426 абонентов в населенном пункте Фрунзе и 238 жителей в населенном пункте Петровеньки", - проинформировал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он добавил, что в настоящее время выезд работников коммунальных служб затруднен в связи с угрозой возобновления обстрелов украинскими силовиками.

Дополнительная информация о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.

"Мы призываем наблюдателей (Специальной мониторинговой) миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия с украинской стороны, а также оказать влияние на оккупационное командование, которое не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения", - сказал Осадчий.

Ранее сегодня в результате обстрела киевскими силовиками села Желобок погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. Осадчий подчеркнул, что киевские силовики обстреляли Желобок в присутствии украинских журналистов, рассчитывая, что военнослужащие Республики откроют ответный огонь.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 января — Луганск