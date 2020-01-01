Синоптики прогнозируют 30 января в ЛНР до 4 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР в течение суток 30 января будет колебаться от 1 градуса ниже нуля до 5 градусов тепла. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 29 января до 21.00 30 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью и утром местами осадки, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков; ночью и утром местами туман, слабые гололедные отложения, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 1 – плюс 4 градуса", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 30 января зафиксировали в 1947 году – минус 28,2 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2015 году – плюс 11,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 30 января – 07.22, время захода – 17.52. Продолжительность светового дня составит 10 часов 30 минут.

По предварительному прогнозу, 31 января существенных осадков не ожидается, в ночные часы температура воздуха понизится на 2-4 градуса. В утренние и дневные часы 1 февраля ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температурный фон существенно не изменится.

29 января — Луганск