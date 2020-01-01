Защитник Республики погиб при обстреле Желобка киевскими силовиками – СЦКК

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела села Желобок киевскими силовиками. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня, 29 января 2020 года, в 14 часов 55 минут в результате зафиксированного нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины с применением минометов (калибра) 82 мм (10 мин) и вооружения БМП-2 (10 выстрелов) на направлении Крымское (подконтрольное вооруженным формированиям Украины) – Желобок (территория ЛНР), получил ранение, не совместимое с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Информация о повреждениях и жертвах среди мирного населения уточняется.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 января — Луганск