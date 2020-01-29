Донбасс. Оперативная лента военных событий 30.01.2020

«В период между встречами в Минске, с 16 по 29 января 2020 года, зафиксировано 106 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За этот период было выпущено 1074 боеприпаса», — сказано в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 29.01.202009:00Украинские войска с прошлой встречи Контактной группы (16 января) более сотни раз нарушили действующие обязательства по соблюдению перемирия. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Уточняется, что обстрелами было повреждено девять домостроений в ДНР. Наиболее напряженными участками остаются западная и северная окраины Донецка, Ясиноватая, север Горловки, южные села Республики. Противник применял минометы, гранатометы и другое вооружение.