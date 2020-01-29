Донбасс. Оперативная лента военных событий 30.01.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 29.01.2020
09:00 ВСУ с прошлой встречи Контактной группы свыше 100 раз нарушили режим прекращения огня
Украинские войска с прошлой встречи Контактной группы (16 января) более сотни раз нарушили действующие обязательства по соблюдению перемирия. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В период между встречами в Минске, с 16 по 29 января 2020 года, зафиксировано 106 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За этот период было выпущено 1074 боеприпаса», — сказано в сообщении.
Уточняется, что обстрелами было повреждено девять домостроений в ДНР. Наиболее напряженными участками остаются западная и северная окраины Донецка, Ясиноватая, север Горловки, южные села Республики. Противник применял минометы, гранатометы и другое вооружение.
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