Канада объявила о санкциях против шести человек из-за выборов в Крыму

«Санкции демонстрируют, что Канада и её союзники едины в своём осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов», — заявил министр.

Фото: globallookpress.comКанадское Министерство иностранных дел объявило о санкциях против шести физических лиц в связи с прошедшими в Крыму в 2019 году выборами. Об этом говорится в сообщении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня, передает RT.Кроме того, Министерство финансов США также расширило список санкций в отношении России, под действие новых мер попали восемь физических лиц и компания «Гранд экспресс сервис», которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым. В частности, санкции введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.Также 28 января Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, которые, по его мнению, ответственны за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.