Толстой поспорил с украинским депутатом, сравнившим себя с Карениной

"И ПАСЕ, словно Анна Каренина, разрывается между европейскими ценностями и российскими деньгами. А мы, как Анна Каренина, совершаем самоубийство, бросая себя под колеса поезда. Вот что происходит сегодня", — сказал он.

"Те, кто хотят, действительно правды, сегодня поддержат полномочия российской делегации. Господин Гончаренко думает, что он Анна Каренина, но нет. Это не так", — ответил Петр Толстой.

Фото: © Доминик Бутен / РИА НовостиГлава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой поспорил с украинским депутатом Алексеем Гончаренко на сессии ПАСЕ о трактовках литературных героев из произведений русской классики, передает РИА Новости.Выступая на дебатах в ПАСЕ по докладу о полномочиях российской делегации в Ассамблее, которые были оспорены в начале сессии, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Гончаренко вспомнил "великого русского писателя Льва Толстого — он написал замечательный роман "Анна Каренина".Украинский депутат решил подкрепить свое выступление цитатой писателя о войне и истине, которые были подготовлены для доклада на Конгрессе мира в Стокгольме в 1843 году. Гончаренко зачитал слова Льва Толстого: "Мы собрались здесь для того, чтобы бороться против войны надеемся победить эту огромную силу всех правительств, имеющих в своем распоряжении миллиарды денег и миллионы войск , в наших руках только одно, но зато могущественнейшее средство в мире — истина". Затем он призвал проголосовать против подтверждения полномочий российской делегации.В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который является потомком Льва Толстого, ответил Гончаренко, что тот заблуждается, считая себя героиней великого романа.Он подчеркнул, что Россию по-прежнему пытаются очернять, не зная фактов.