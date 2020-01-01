На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

"Перед всеми голосованиями – за президента и в парламент – мы слышали одно и то же: "Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан". Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел – "Армия, мова, вира" бодро шагают по стране", – подчеркнула Лукаш.

"Наших детей поделили на три сорта по языку (закон "Об общем среднем образовании". – Прим. ред.). Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные",– заявила она.

Фото: РИА НовостиЭкс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne рассказала о нарушении президентом Владимиром Зеленским предвыборных обещаний и обмане избирателей, в том числе касательно пересмотра закона о госязыке, передает РИА Новости.Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет. Документ подписывал в мае тогда еще президент страны Петр Порошенко. Сменивший его на этом посту Владимир Зеленский до избрания обещал провести ревизию закона на предмет соответствия конституции. А после избрания заявил, что будет защищать украинский язык.По ее словам, вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.Экс-министр юстиции Украины призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, "где каждый бы носитель любого языка чувствовал бы себя равным среди равных"."Не первым среди равных, доминирующим над равными или унижающим кого-то. Нас обманули, не дав такое законодательство", – заключила Лукаш.