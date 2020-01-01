Подача воды в Антрацит и Красный Луч сократилась на 60% в связи с ремонтом водовода – МЧС

Подача воды в Антрацит и Красный Луч сократилась на 60% в связи с ремонтом водовода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В связи с ремонтными работами на водоводе диаметром 600 мм "Елизаветинская насосная станция – насосная станция 5-го подъема города Петровское" 30 января с 7.00 ориентировочно до 19.00 (с учетом вхождения в рабочий режим) будет сокращена подача воды потребителям в городах Антрацит и Красный Луч на 60%", - говорится в сообщении.

30 января — Луганск