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Подача воды в Антрацит и Красный Луч сократилась на 60% в связи с ремонтом водовода – МЧС

Sergey Сегодня, 10:000Новости
Подача воды в Антрацит и Красный Луч сократилась на 60% в связи с ремонтом водовода – МЧС
Подача воды в Антрацит и Красный Луч сократилась на 60% в связи с ремонтом водовода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
"В связи с ремонтными работами на водоводе диаметром 600 мм "Елизаветинская насосная станция – насосная станция 5-го подъема города Петровское" 30 января с 7.00 ориентировочно до 19.00 (с учетом вхождения в рабочий режим) будет сокращена подача воды потребителям в городах Антрацит и Красный Луч на 60%", - говорится в сообщении.
30 января — Луганск

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