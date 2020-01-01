Болтон разгласил гостайны в книге о Трампе

Фото: ReutersБелый дом предупредил, что публикация новой книги бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона не может состояться до тех пор, пока из неё не будут удалены засекреченные данные. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал NBC.В письме, которое глава по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт отправила адвокатам Болтона, в частности, говорится, что рукопись «не может быть опубликована или иным образом раскрыта, пока из неё не будет удалена засекреченная информация».Выводы о наличии подобной информации в книге Болтона были сделаны специалистами Белого дома по итогам «предварительного обзора». Как отметили в администрации, часть этой информации «находится на сверхсекретном уровне», сообщает телеканал.В октябре 2019 года стало известно, что Джон Болтон намерен написать книгу о своём пребывании на посту советника по национальной безопасности.Как уточняло издание Axios, учитывая то, что Болтон писал книгу о своём пребывании в администрации США при президентстве Джорджа Буша, планы касательно новых мемуаров вызывают обеспокоенность в Белом доме.10 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона. Своё решение американский лидер объяснил тем, что был не согласен со многими предложениями своего советника по нацбезопасности.