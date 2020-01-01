Представители ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела поселка Фрунзе (ФОТО)

Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Фрунзе Славяносербского района. Об этом с места обстрела передает корреспондент ЛИЦ.Представители ЛНР в СЦКК определили направление, с которого был осуществлен обстрел, собрали осколки от разорвавшихся боеприпасов, а также опросили свидетелей."Украинские войска после непродолжительного перемирия снова нанесли удар по домам мирных граждан. Вчера около 18.00 ВСУ нанесли удар по данному населенному пункту, применив минометы калибра 82 мм и вооружение БМП", - напомнил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Он добавил, что в результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома и линия электропередачи (ЛЭП). На данный момент ремонтные бригады восстанавливают оборванную обстрелами ЛЭП."За последнее время у нас очень обострилась ситуация. Буквально вчера у нас снова были прилеты (снарядов), снова разрушения, пусть и не такой большой силы, но тем не менее", - отметила начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности поселка Фрунзе Анжелика Пирогова."Стреляют в любое время суток: и днем, и утром, и вечером, и ночью, независимо от погодных условий. Самое печальное, что стреляют по жилым домам, по жилому сектору и разрывными снарядами, рассчитанными на поражение живой силы, то есть мирного населения", - констатировала она.Сами жители отметили, что прекрасно знают, откуда ВСУ ведут огонь, так как линия фронта расположена буквально в километре от поселка."Стрельба вся идет оттуда – это с Крымского большинство, еще с Тошковки, где они там находятся (позиции ВСУ). В большинстве случаев стреляют прямо по домам. Обстановка становится хуже и хуже, в чем оно дело - я не знаю", - сказал местный житель Анатолий.Он констатировал, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ еще ни разу не приезжали на северную окраину поселка, по которой чаще всего стреляют киевские силовики.Ранее в Народной милиции сообщали, что в результате обстрела киевскими силовиками села Желобок погиб военнослужащий оборонного ведомства Республики. Осадчий инфоомировал, что киевские силовики обстреляли Желобок в присутствии украинских журналистов, рассчитывая, что военнослужащие Республики откроют ответный огонь.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".30 января — Луганск