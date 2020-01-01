Боец ВСУ стал жертвой суррогатного алкоголя, еще один госпитализирован – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ скончался, еще один был госпитализирован после употребления суррогатного алкоголя. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что командование 93-й бригады ВСУ продолжает цинично скрывать потери личного состава, в том числе небоевые, от общественности и родственников погибших военнослужащих.

"По данным наших источников, вчера ночью после употребления суррогатной алкогольной продукции скончался военнослужащий третьего механизированного батальона 93-й бригады ВСУ рядовой Мурашкин", - рассказал Филипоненко, добавив, что еще один военнослужащий, употребивший спиртные напитки, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Офицер пресс-службы уточнил, что ранее погибший стоял на учете у нарколога, однако был призван в ряды ВСУ. Командир бригады полковник Дмитрий Брыжинский пытается списать смерть военнослужащего на обстрел.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 января — Луганск